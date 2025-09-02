Изнасилование 14-летней девочки в Мадриде спровоцировало массовые погромы

В Мадриде группа мужчин в капюшонах напала на молодых мигрантов после ареста марокканского подростка по подозрению в изнасиловании 14-летней девочки, пишет The Daily Mail. Одного из пострадавших иностранца госпитализировали.

Представитель социалистического правительства Франсиско Мартин осудил насилие и пообещал применить силу закона, однако консервативное правительство предложило включить обвиняемого в группу для репатриации.

На фоне возмущения местных жителей насилием со стороны приезжих ультраправая партия Vox усилила антииммигрантские настроения и призвала к демонстрациям.

Это не первый случай, когда в Европе возникают протесты из-за приезжих. В июле в испанском городе Торре-Пачеко вспыхнули беспорядки после нападения мигрантов на пожилого мужчину. Ситуация обострилась распространением в социальных сетях фейков.

Ранее сообщалось, что мигранты изнасиловали женщину во дворе в Череповце.