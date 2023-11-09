Израиль длительное время обстреливает детскую больницу в секторе Газа

Израиль открыла огонь по детской больнице в секторе Газа и уже некоторое время обстреливает медучреждение. Об этом сообщает РИА Новости .

Как рассказал представитель минздрава Ашраф аль-Кудра, детская больница Аль-Наср сколько раз оказалась под огнем, в опасности находятся дети и персонал. Также он сообщил, что автомобили скорой помощи никак не могут добраться до медицинского учреждения, чтобы эвакуировать раненых детей из-под обстрела.

Аль-Кудра обратился к ООН с просьбой отправить представителей в детские больницы Аль-Рантиси и Аль-Наср, чтобы защитить медучреждения и позволить медикам забрать оттуда пациентов.