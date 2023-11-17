Израиль и ХАМАС не смогли договориться об обмене пленными

Израиль и группировка ХАМАС не смогли договориться об освобождении пленных, находящихся в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости .

Глава Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби рассказал, что на сегодняшний день сторонам не удалось достичь какого-либо соглашения по всем вопросам, находящимся на повестке. При этом он подчеркнул, что в случае, если сторонам удастся достичь согласия в вопросе обмена пленными, то многие семьи смогут воссоединиться.

Ханегби также сообщил, что Израиль готов согласиться на краткосрочное прекращение огня в секторе Газа, но только после того, как большая часть заложников, находящихся сейчас на территории Палестины, будет освобождена.