Израиль и Палестина обсуждают освобождение заложников и прекращение огня

Вечером 21 ноября израильские власти обсудят проект, по которому палестинское движение ХАМАС освободит 53 пленников в обмен на четыре дня прекращения огня. Изначально Палестина просила прекратить огонь на пять дней. Однако ХАМАС может получить еще два дополнительных дня без боевых действий, если отпустит на 20 человек больше.

Со своей стороны Израиль, если договор будет заключен, обязуется не летать над сектором Газа по шесть часов каждый день, пока Палестина будет занята поиском конкретных заложников, подлежащих освобождению. Прекращения полетов ХАМАС потребовало, чтобы не позволить узнать, где держат пленных. Также от Израиля потребовали освободить около 150 палестинских заключенных, позволить ввезти топливо и увеличить количество гуманитарной помощи.

Предполагается, что во время обсуждения деталей передачи пленных число освобожденных может увеличиться до 100 человек.