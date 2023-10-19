Израиль нанес новые удары по объектам «Хезболлы» на границе с Ливаном

Как приводится в аккаунте ЦАХАЛ в соцсетях, среди целей для поражения стал наблюдательный пункт «Хезболлы». Ранее, по утверждениям израилской стороны, оттуда были выпущены по Израилю противотанковые ракеты.

Помимо этого, стало известно, что под утро четверга, 19 октября, прогремел взрыв на Голанских высотах.

Ранее сообщалось, что ракетный удар, предположительно, израильских ВВС по госпиталю в секторе Газа, произошедший во вторник, 17 октября, унес жизни более 800 человек.

Напомним, ООН отклонила резолюцию России по прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта. Пять стран поддержали предложение, четыре отвергли, еще шесть воздержались от голосования. Почему так получилось и какое будущее ждет Ближний Восток — в материале «Подмосковье сегодня».