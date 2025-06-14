Израиль нанес в Иране удар по подземному хранилищу ракет и пусковых установок

Израиль атаковал иранский подземный склад ракет и пусковых установок, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем официальном Телеграм-канале.

Сообщается, что это место было атаковано в ходе операции, направленной на уничтожение иранского ракетного комплекса.

«Истребители ВВС под руководством разведывательного отдела атаковали подземный объект, в котором находились туннели для хранения ракет класса „земля-земля“, крылатые ракеты и многочисленные пусковые шахты», — говорится в публикации.

Также стало известно, что Израиль нанес в субботу, 14 июня, удар по объектам газового месторождения «Южный Парс», которое расположено на юге Ирана.

Ранее Пентагон заявил, что США вывели свои системы ПВО с Украины для защиты от увеличивающейся иранской угрозы.