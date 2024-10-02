Израиль объявил об открытии воздушного пространства после атаки со стороны Ирана
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Власти Израиля снова открыли воздушное пространство страны после авиаударов со стороны Ирана. Об этом со ссылкой на Управление аэропортов Израиля сообщает Haaretz.
Ранее власти страны закрыли воздушное пространство из-за атаки со стороны Ирана.
Самолеты, летевшие в Тель-Авив, вынуждены были разворачиваться или менять траекторию из-за авиаударов по территории страны.
Так, по данным Flightradar, на подлете к Израилю развернулся рейс LY612, летевший из московского аэропорта Домодедово в Тель-Авив, передает 12-й канал израильского телевидения.
Также в аэропорту Израиля не смогли приземлиться самолеты, направлявшиеся из Сочи и Милана. Они планируют совершить посадку на Кипре.
Напомним, вечером 30 сентября Иран запустил в сторону Израиля около 400 баллистических ракет.
Ранее сенатор Рогозин заявил, что Израиль показывает новые эффективные методы ведения войны.