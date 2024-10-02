Израиль объявил об открытии воздушного пространства после атаки со стороны Ирана

Власти Израиля снова открыли воздушное пространство страны после авиаударов со стороны Ирана. Об этом со ссылкой на Управление аэропортов Израиля сообщает Haaretz.

Ранее власти страны закрыли воздушное пространство из-за атаки со стороны Ирана.

Самолеты, летевшие в Тель-Авив, вынуждены были разворачиваться или менять траекторию из-за авиаударов по территории страны.

Так, по данным Flightradar, на подлете к Израилю развернулся рейс LY612, летевший из московского аэропорта Домодедово в Тель-Авив, передает 12-й канал израильского телевидения.

Также в аэропорту Израиля не смогли приземлиться самолеты, направлявшиеся из Сочи и Милана. Они планируют совершить посадку на Кипре.

Напомним, вечером 30 сентября Иран запустил в сторону Израиля около 400 баллистических ракет.

Ранее сенатор Рогозин заявил, что Израиль показывает новые эффективные методы ведения войны.