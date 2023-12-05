Израиль обвинил ХАМАС в накачивании пленников препаратами, вызывающими эйфорию

На слушания в комитете по здравоохранению доктор Хагар Мизрахи заявил, что заложники палестинского движения получали таблетки клонекс, вызывающее чувство эйфории. По его мнению, препараты пленники получали, когда были в заключении. Глава отдела питания при израильском минздраве заявила, что лекарства заложникам дали перед передачей Красному Кресту, чтобы придать им счастливый вид после почти двух месяцев в плену.

При этом представители минздрава не подтвердили, что пленники действительно получали этот препарат, так как его не обнаружили в крови. Анализы крови брали у всех освобожденных после возвращения в Израиль.