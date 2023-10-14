Израиль продлил ультиматум жителям Газы эвакуироваться на юг анклава на шесть часов

Не успевшим эвакуироваться в южную часть анклава жителям Газы дана возможность это сделать в течение ближайших шести часов. Данное сообщение распространила пресс-служба армии Израиля.

В ЦАХАЛ еще раз напомнили палестинцам, что это необходимо «для их безопасности», так как Израиль начинает наземную операцию в секторе Газа против ХАМАС.

«У жителей Газы есть еще шесть часов на перемещение на юг сектора, по двум маршрутам возможно безопасное перемещение с 10:00 до 16:00», - заявил спикер ЦАХАЛ.

Напомним, утром 13 октября Тель-Авив выдвинул требования о перемещении жителей Газы на юг анклава. Это решение уже осудили в ОН, Европейском союзе и в ряде арабских государств.

Лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших с обеих сторон идет на сотни.

Ранее сообщалось, что журналисты федерального российского телеканала попали под обстрел ХАМАС.