Израиль согласился пойти на прекращение огня в секторе Газа

Премьер-министр Нетаньяху заявил, что Армия Израиля может прекратить наступательные действия в анклаве в обмен на выполнения ряда условий.

Как объявил политик, повсеместное и продолжительное прекращения огня в секторе Газа будет осуществлено исключительно в обмен на освобождение движением ХАМАС всех ранее захваченных заложников.

Также, по словам Нетаньяху, ЦАХАЛ готов к локальным и краткосрочным гуманитарным паузам в анклаве, сообщает Haaretz.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших мирных жителей с обеих сторон идет на тысячи.

Израиль не намерен останавливать наземную операцию в секторе Газа. Россия на постоянной основе помогает пострадавшим от обстрелов ЦАХАЛ палестинцам поставками гуманитарной помощи. А могут ли в секторе Газа появиться военные. Разбираемся в материале «Подмосковье сегодня».