Израиль согласился выпустить из тюрем 50 палестинских женщин при продлении перемирия

Израильский кабмин одобрил список из 50 палестинских женщин, которые освободят из тюрем в течении 28 и 29 ноября. Именно на эти дни продлено перемирие между ЦАХАЛ и ХАМАС.

Как проинформировала канцелярия израильского премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, Тель-Авив готов выполнить все ранее взятые на себя договоренности по обмену заложников на палестинских заключенных.

«Правительство одобрило включение 50 женщин в список заключенных для обмена на случай дополнительного освобождения похищенных израильтян», - приводит комментарий правительства Израиля ТАСС.

Ранее ХАМАС и Израиль достигли договоренностей о продлении до утра 30 ноября ранее заключенного гуманитарного перемирия на время обмена пленными.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших мирных жителей с обеих сторон идет на тысячи.

Израиль не намерен останавливать наземную операцию в секторе Газа. Россия на постоянной основе помогает пострадавшим от обстрелов ЦАХАЛ палестинцам поставками гуманитарной помощи. А могут ли в секторе Газа появиться военные. Разбираемся в материале «Подмосковье сегодня».