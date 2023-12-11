Израиль сообщил о найденном в мечети сектора Газа оружии

Армия Израиля заявила, что обнаружила оружие в мечети города в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости .

Как заявляет ЦАХАЛ, военные нашли помещение внутри мечети города Джебалия, где боевики ХАМАС готовились к применению РПГ. Также, по словам Израиля, внутри нашлись склады с оружием. Солдаты обнаружили винтовки, гранаты и патрону. По данным ЦАХАЛ, некоторые боеприпасы находились в сумках, используемых ООН для помощи палестинским беженцам.

Большинство стран мира настаивают на прекращении огня в секторе Газа и возобновлении перемирия. Также государства рассчитывают на достижение мира и создание двух независимых стран.