Израиль сообщил о планах по возобновления атак на ХАМАС после перемирия

Представитель Израильских оборонных сил (ЦАХАЛ) сообщил о том, что Израиль намерен возобновить военные операции в секторе Газа сразу после окончания действующего перемирия, несмотря на давление мирового сообщества относительно продления прекращения огня.

Об этом пишет РИА Новости. Напомним, что перемирие действует с утра 24 ноября.

Представитель ЦАХАЛ не стал скрывать и озвучил тот факт, что военные Израиля грамотно используют перемирие для улучшенной подготовки по дальнейшим атакам.

Он не раскрыл подробности относительно конкретных мер, которые Израиль собирается предпринять, но отметил, что страна стремится обеспечить безопасность своих граждан и защитить национальные интересы.

Многие страны (в том числе Россия) и международные организации призывают к урегулированию конфликта путем диалога и соблюдения перемирия.