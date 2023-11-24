Израиль сообщил об освобождении части заложников и о намерении вернуть всех пленников

Власти Израиля сообщили о возвращении первых пленников в страну и намерении вернуть остальных заложников. Об этом сообщает РИА Новости .

Как заявила канцелярия израильского премьера Нетаньяху, в сопровождении военнослужащих освобожденные движением ХАМАС пленные были доставлены на прохождение медицинского осмотра. После первичной проверки их с помощью военных отправят в клиники, где спасенные люди смогут встретиться со своими семьями.

Власти поприветствовали израильских граждан и поздравили их с возвращением на Родину. Также канцелярия сообщила, что Израиль планирует в скором времени вернуть домой всех пропавших без вести людей. Семьи тех, кто уже вернулся, известили об этом.