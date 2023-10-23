Израиль ударил по мечети и жилым домам в секторе Газа, 13 погибших

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла очередной мощный авиаудар по сектору Газа, передает палестинское информагентство WAFA. Разрушены несколько жилых домов и мечеть.

По информации журналистов, итоги удара просто чудовищные. Только по предварительным данным, спустя первые минуты после бомбардировки, погибли не менее 13 человек, много пострадавших.

«Военные самолеты оккупантов совершили несколько налетов на два дома в районе Аль-Тернис и мечеть аль-Альбани в лагере Джабалия на севере сектора Газа, в результате чего погибли по меньшей мере тринадцать человек", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ракетный удар, предположительно, израильских ВВС по госпиталю в секторе Газа, произошедший во вторник, 17 октября, унес жизни более 800 человек.

Напомним, ООН отклонила резолюцию России по прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта. Пять стран поддержали предложение, четыре отвергли, еще шесть воздержались от голосования. Почему так получилось и какое будущее ждет Ближний Восток — в материале «Подмосковье сегодня».