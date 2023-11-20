Израиль увеличил время для эвакуации больницы в секторе Газа на четыре часа

В понедельник Израиль продлил время, отведенное для эвакуации больницы в секторе Газа, на четыре часа. Об этом сообщает РИА Новости .

Накануне СМИ сообщили, что армия Израиля окружает индонезийскую больницу в секторе Газа и обстреливает прилегающие территории. После этого Израиль объявил, что продлит время для эвакуации людей с оккупированных палестинских территорий, чтобы облегчить вывоз людей из индонезийской больницы.

Сообщается, что местные жители ежедневно уезжают на юг через организованные ЦАХАЛ коридоры, которые действуют с 9.00 до 16.00 ежедневно. Однако 20 ноября было принято решение продлить время эвакуации до 20.00.