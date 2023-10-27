Израиль увеличивает масштабы сухопутной операции в Газе

ЦАХАЛ заявил о том, что расширяет масштабы сухопутной операции в секторе Газа. Об этом пишет ТАСС 27 октября, в пятницу.

По данным издания, на вечернем брифинге для представителей СМИ об этом заявили представители Армии Израиля. Отдельно отмечалось, что ВВС стали атаковать и подземные цели, и объекты инфраструктуры. Представитель израильской армии отметил, что сухопутная операция расширяется, чтобы обеспечить все цели этой войны.

Также стало известно, что сейчас в секторе Газа совсем нет интернета, ведутся масштабные бомбардировки.