Израиль выпустит 33 палестинских заключенных

По данным исламского движения ХАМАС, в список заключенных, которых собираются освободить из израильских тюрем, вошли 33 палестинца, из них трое – женщины.

Также известно, что этот обмен не станет последним, так как при посредничестве Катара и Египта движению ХАМАС удалось продлить соглашение о временном прекращении огня с Израилем. Договор продолжит действовать еще два дня на тех же условиях.