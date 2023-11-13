Израиль заявил о потере ХАМАС контроля над сектором Газа

В Израиле заявили вечером понедельника, 13 ноября, что ХАМАС потерял контроль над Газой. Об этом пишет издание Haaretz .

По данным журналистов, с таким заявлением выступил министр обороны Израиля Йоав Галлант. Он уточнил, что представители ХАМАС бегут на юг, потеряв контроль над Газой, а «базы террористов» грабят гражданские лица.

Они, по словам Галланта, не верят правительству. Ранее ЦАХАЛ также сообщал о нанесении серьезного ущерба батальонам ХАМАС на севере сектора Газа.