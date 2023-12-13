Израильская армия нанесла удары по инфраструктуре движения «Хезболлах»

Армия Израиля сообщила, что смогла нанести несколько ударов по инфраструктуре ливанского движения «Хезболлах». Подробности рассказало РИА Новости .

По данным ЦАЛАХ, были атакованы важные объекты, принадлежащие террористическому движению «Хезболлах». Израильский истребитель нанес удары по инфраструктуре и военному объекту противника.

При этом ливанская сторона не оставила действия Израиля без ответа. Со стороны Ливана зафиксировали несколько прилетов в направлении Йифтаха в северной части Израиля.

Отношения между государствами накалились после начала конфликта между Израилем и Палестиной на юге. Ливан поддержал Палестину, теперь ЦАХАЛ и «Хезболлах» обстреливают территории друг друга вдоль границы.