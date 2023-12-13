Израильская армия нанесла удары по инфраструктуре движения «Хезболлах»
Фото: [©Екатерина Чеснокова/РИА Новости]
Армия Израиля сообщила, что смогла нанести несколько ударов по инфраструктуре ливанского движения «Хезболлах». Подробности рассказало РИА Новости.
По данным ЦАЛАХ, были атакованы важные объекты, принадлежащие террористическому движению «Хезболлах». Израильский истребитель нанес удары по инфраструктуре и военному объекту противника.
При этом ливанская сторона не оставила действия Израиля без ответа. Со стороны Ливана зафиксировали несколько прилетов в направлении Йифтаха в северной части Израиля.
Отношения между государствами накалились после начала конфликта между Израилем и Палестиной на юге. Ливан поддержал Палестину, теперь ЦАХАЛ и «Хезболлах» обстреливают территории друг друга вдоль границы.