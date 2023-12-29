Израильская армия уничтожила тайную квартиру лидера ХАМАС в Газе

Яхьи Синвара, один из лидеров ХАМАС, больше не сможет использовать тайные тоннели и квартиру: израильская армия ударила по этим участкам. При этом стратегическую шахту туннеля обнаружили сразу после убежища военного, пишет РИА Новости.

«Военные обследовали шахту и дошли до важного туннеля, который судя по всему использовался высокопоставленными членами военного и политического крыла ХАМАС», — говорится в сообщении.

Тоннель был достаточно просторным для перемещения целой группировки. Там было электричество, канализация, молельные комнаты и все для жизни и защиты. Можно было непрерывно находится в этом месте, ведя бои и оставаясь незамеченным.

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