Над Брянском перехватили очередной вражеский беспилотник
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Вечером пятницы, 29 декабря, украинцы предприняли очередную атаку по территории России. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил глава Брянской области Александр Богомаз.
По данным главы региона, средства ПВО заметили и перехватили вражеский беспилотник, запущенный с территории Украины, над Навлинским районом. БПЛА самолетного типа был уничтожен, к счастью, обошлось без разрушений и пострадавших.
Тремя часами ранее ВСУ также выпустили беспилотник – его заметили и уничтожили над Унечским районом региона. На местах падения обломков работают спецслужбы.