Над Брянском перехватили очередной вражеский беспилотник

Вечером пятницы, 29 декабря, украинцы предприняли очередную атаку по территории России. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил глава Брянской области Александр Богомаз.

По данным главы региона, средства ПВО заметили и перехватили вражеский беспилотник, запущенный с территории Украины, над Навлинским районом. БПЛА самолетного типа был уничтожен, к счастью, обошлось без разрушений и пострадавших.

Тремя часами ранее ВСУ также выпустили беспилотник – его заметили и уничтожили над Унечским районом региона. На местах падения обломков работают спецслужбы.