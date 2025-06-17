Израильская ракета ПВО вышла из строя и взорвалась при неудачном запуске над Тель-Авивом

В Тель-Авиве произошёл инцидент с ракетой системы противовоздушной обороны. Ракета вышла из строя и упала на землю до того, как удалось перехватить иранские ракеты. Об этом стало известно из сообщения агентства Tasnim News.

Baza в своём Telegram-канале публикует видеозапись инцидента. На кадрах видно, как ракета взлетает, а затем стремительно падает. Согласно сообщению, на данный момент нет информации о пострадавших.

По информации от военных корреспондентов, опубликованной в некоторых российских интернет-сообществах, на видео можно увидеть ракету, выпущенную из американского зенитно-ракетного комплекса типа Arrow, которая не сработала должным образом.

В Израиле готовятся к возможному новому запуску иранских баллистических ракет. По всей стране объявлена повышенная готовность.

Ранее поступала информация о том, что Иран будет осуществлять непрерывные атаки на Израиль с полуночи до раннего утра вторника, 17 июня. О начале девятого этапа операции «Честное слово — 3» объявили в Корпусе стражей Исламской революции (КСИР).