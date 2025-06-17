КСИР: девятая волна атак на Израиль будет вестись до самого утра
Иранский дрон уничтожил систему ПВО Израиля дальнего действия, передает Fars
Фото: [соцсети]
В период с 16 июня, начиная с вечернего времени, и до раннего утра 17 июня, Израиль подвергнется девятой волне атак в рамках операции «Правдивое обещание — 3». Об этом стало известно из заявления пресс-службы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).
Сообщается, что нападение на Израиль будет включать в себя использование как баллистических ракет, так и беспилотных летательных аппаратов.
«Девятая волна операции началась несколько минут назад и будет продолжаться непрерывно до утра», — говорится в сообщении агентства Farsna в телеграм-канале.
В сообщении агентства Fars от 16 июня, которое было основано на информации из надежных источников, говорится о том, что беспилотный летательный аппарат, принадлежащий армии Ирана, успешно поразил израильскую систему противовоздушной обороны дальнего действия.
«В ходе этой атаки с использованием беспилотников израильская система дальнего радиуса действия была уничтожена иранскими беспилотниками-невидимками», — указано в сообщении.
Как сообщил источник, с момента старта операции «Правдивое обещание — 3» Иран осуществил 550 нападений на Израиль с применением беспилотных летательных аппаратов.
Ранее сообщалось, что Иран начал новые ответные запуски десятков ракет по Израилю.