Израильские города Эйлат и Хайфа подверглись комбинированному обстрелу радикалами

Ряд израильских СМИ сообщают о серии комбинированных ударов по израильским городам с помощью ракет и дронов. Предположительно, вражеские беспилотники и ракеты были запущены хуситами со стороны Йемена и «Хесболлой» с ливанской стороны.

Отмечается, что к настоящему времени ракетная угроза в Хайфе миновала. В Эйлате же один ударный дрон и ракета смогли преодолеть хваленую израильскую систему ПВО и разорвались в черте города.

О погибших и пострадавших в ходе бомбардировки информации пока не приводится. Официально ЦАХАЛ произошедшее не комментировал.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших мирных жителей с обеих сторон идет на тысячи.

Израиль не намерен останавливать наземную операцию в секторе Газа. Россия на постоянной основе помогает пострадавшим от обстрелов ЦАХАЛ палестинцам поставками гуманитарной помощи. А могут ли в секторе Газа появиться военные. Разбираемся в материале «Подмосковье сегодня».