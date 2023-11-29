Израильские силовики ликвидировали двух террористов в палестинском городе

По данным ЦАХАЛ, террористов обнаружили в лагере беженцев. В их числе оказался Мухаммад Забейди, который являлся командиром лагеря. Он организовывал нападения со стрельбой и отсылал людей для совершения террористических актов. Сообщается, что Забейди являлся членом радикальной группировки «Исламский джихад».

Как рассказала Армия обороны Израиля, войска взяли дом, где прятался Забейди, в окружение и нанесли удар. В результате операции погиб сам боевик и второй террорист - Хусам Ханун. При себе у ликвидированных боевиков нашли три винтовки и патроны. Также сообщается, что во время операции были задержаны 17 палестинцев и изъяты боеприпасы с оружием.