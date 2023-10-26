Израильские силы ПВО сбили запущенную из Ливана ракету «земля — воздух»

Движение исламистского толка «Хезболла» продолжает обстреливать с Ливана территорию Израиля. При этом, радикалы не вмешиваются полноценно в конфликт, а просто поддерживают определенный градус напряжения на севере страны.

Как передает пресс-служба ЦАХАЛ, боевые расчеты ПВО смогли перехватить выпущенную «Хезболлой» по израильскому БПЛА в ночь на четверг, 26 октября, ракету класса «земля — воздух». Сообщается, что ответ последовал мгновенно: ВВС Израиля нанесли удар по району, откуда производилась радикалами ракетная атака.

«Некоторое время назад силы противовоздушной обороны Армии обороны Израиля перехватили ракету класса «земля — воздух», запущенную из Ливана по БПЛА Армии обороны Израиля», — заявили в оборонном ведомстве.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших с обеих сторон идет на тысячи.

Ранее сообщалось, что ракетный удар, предположительно, израильских ВВС по госпиталю в секторе Газа, произошедший во вторник, 17 октября, унес жизни более 800 человек.

Напомним, ООН отклонила резолюцию России по прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта. Пять стран поддержали предложение, четыре отвергли, еще шесть воздержались от голосования. Почему так получилось и какое будущее ждет Ближний Восток — в материале «Подмосковье сегодня».