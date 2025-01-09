Израильские военные ликвидировали командира батальона ХАМАС в Газе

Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

ВВС Израиля нанесли точечный удар и ликвидировали Усаму Абу Намоса, командира батальона «Сабра» палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

Усама Абу Намос был руководителем нападений на войска ЦАХАЛ в районе коридора Нецарим – зоны израильской оккупации, делящей сектор Газа посередине.

После нанесения дополнительного удара ЦАХА ликвидировал Махмуда ат-Тарка, заместителя командира батальона и двух командиров рот.

Ранее сообщалось о том, что попавшая на видео заложница передала ЦАХАЛ условие для освобождения пленных израильтян.