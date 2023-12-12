Израильские военные нашли трупы двух пленников в секторе Газа

По данным армии обороны Израиля, трупы нашли во время проведения операции в Газе. Погибших силами военных доставили на территорию Израиля. Сообщается, что один из погибших находился в заложниках с начала конфликта, развернувшегося 7 сентября на музыкальном фестивале, второй погибший пленник является военнослужащим израильской армии.

Также ЦАХАЛ сообщает, что во время действий армии в ходе операции, в которой нашли тела пленников, израильские войска понесли потери. Известно, что двое бойцов погибли, еще несколько военных получили травмы.