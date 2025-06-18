Израильские военные забрали Mitsubishi у жены лидера «Машины времени» Макаревича*

Военнослужащие Израиля конфисковали автомобиль у супруги Андрея Макаревича, лидера группы «Машина времени». Об этом стало известно из сообщения Телеграм-канала Mash.

Сообщается, что транспортное средство марки Mitsubishi было реквизировано для использования в военных целях.

Супруга рок-музыканта Андрея Макаревича, Эйнат Кляйн, с юмором прокомментировала ситуацию с конфискацией автомобиля. По ее словам, пока что «призвали на службу» только машину. А сам Андрей Макаревич в это время находится на гастролях в Европе, уточнила она.

Ранее сообщалось, что с момента начала специальной военной операции некоторые российские граждане, переехавшие в Израиль, хранят молчание о нападениях на жилые дома в Иране. Корреспондент «Подмосковья Сегодня» пробежался по их страничкам в соцсетях и понаблюдал, чем бывшие российские горе-селебрити живут последние дни.