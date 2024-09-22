Ракета за ракетой: «Хезболла» наносит массированный удар по Израилю

Радикальное движение «Хезболла», являющее правящим в Ливане, в настоящее время наносит ответный ракетный удар по территории Израиля. Видео происходящего на севере еврейского государства постят местные паблики.

По словам очевидцев по обе стороны границы, под огнем сейчас находится крупнейшая авиабаза Израиля в местечке Рамат-Давид. Воздушная тревога ревет в Хайфе, Мигдал-Хемеке, Назарете и Афуле.

На публикуемых в соцсетях кадрах работа ПВО. Однако уже известно, что, несмотря на хваленую противоракетную систему Израиля «Железный купол», многие ракеты смогли достичь целей.

На фоне происходящего конфликта на Ближнем Востоке Госдеп США экстренно призвал всех американских граждан, что в настоящее время находятся в Ливане, срочно покинуть территорию страны, в какой бы части они сейчас ни находились.

Ранее сообщалось, что минимум пять детей погибли в результате авиаудара Израиля по Бейруту.