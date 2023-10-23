Израильские ВВС нанесли авиаудары рядом с двумя больницами в Газе

Взрывы прозвучали поблизости от медицинского комплекса Аль-Шифа и больницы Аль-Кудс на территории сектора Газа. Как передает арабский телеканал Al-Jazeera, в подвергшихся бомбардировкам ВВС Израиля медучреждениях находятся раненые в ходе предыдущих израильских атак местные жители.

Также серия отдельных авиаударов прозвучала в окрестностям больницы в палестинском районе сектора Газа Таль-эль-Хава.

«Несколько ракет ударили рядом с медицинским комплексом Аль-Шифа. В нем находится наибольшее количество раненых и медицинского персонала во всем секторе Газа», - приводится в публикации телеканала.

При этом о жертвах и пострадавших в ходе указанных атак информации не приводится.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших с обеих сторон идет на тысячи.

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