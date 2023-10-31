Израильские ВВС нанесли серию ударов по инфраструктуре «Хезболлы» в Ливане

О бомбардировке, предположительно, лагерей боевиков «Хезболлы» сообщила Армия обороны Израиля в своем аккаунте в соцсетях.

В ЦАХАЛ отметили, что указанная атака является ответом на зафиксированные ранее ракетные пуски с территории Ливана по северу Израиля.

«Истребители ВВС Израиля нанесли удары по инфраструктуре «Хезболлы» в Ливане, включая оружие и объекты, используемые движением», - приводится в сообщении ЦАХАЛ.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших мирных жителей с обеих сторон идет на тысячи.

Неделю назад ООН отклонила резолюцию России по прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта. Пять стран поддержали предложение, четыре отвергли, еще шесть воздержались от голосования. Почему так получилось и какое будущее ждет Ближний Восток — в материале «Подмосковье сегодня».