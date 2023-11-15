Израильский министр осудил передачу топлива для помощи палестинцам

Сейчас в секторе Газа не работают 26 из 36 медицинских учреждений, часть из которых закрыта по причине разрушений, а часть из-за нехватки топлива. В среду первая автоцистерна с топливом в качестве помощи Палестине выдвинулась из Египта в сектор Газа. При этом до конечной точки добралась только половина топлива, на которые Израиль наложил ограничения.

СМИ сообщают, что израильские министры осмотрели цистерну и позволили использовать предоставленное топливо только в качестве горючего для доставки гуманитарной помощи. Израильский министр Бен-Гвир прировнял топливо к оружию и выразил опасение, что это топливо попадет в руки боевиков ХАМАС.