Израильский министр сообщил, что поставка топлива в сектор Газа является «разовой акцией»

Израильский министр, являющийся членом узкого кабинета военных действий, Бенни Ганц сообщил, что поставка топлива в сектор Газа станет единичным случаем. Об этом сообщает РИА Новости .

По словам политика, разрешенная Израилем поставка топлива в Палестину, которую организовали мировые организации, будет разрешена только 48 часов. Он подчеркнул, что это одноразовое событие, которое было допущено из-за необходимости поддерживать опреснительные и канализационные сооружения.

Ганц также заявил, что поставка топлива не означает смены военного курса. Министр подчеркнул, что боевые действия будут продолжены, а дальнейшую политику Израиля обсудят в кабинете политбезопасности.