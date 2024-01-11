Камень нон грата: изумруд, что Ивлеева повесила себе на пятую точку, теперь невозможно продать

Как передает Mash, замбийский драгоценный камень стоимостью более 6 млн рублей и весом в 7,62 карата для «голой» вечеринки блогеру Анастасии Ивлеевой предоставила некая ювелирная компания.

Отмпечается, что это был обоюдный пиар-ход: Ивлеева получала камень для хвастовства, а ювелиры вожможность повысить его цену и прославиться за счет блогера-миллионника. Однако все получилось с точностью, да наоборот: Ивлеева под прессом общественности, а изумруд из-за печальной тусы приобрел дурную славу, став фактически «камнем нон грата».

Что до цепочки за 16 млн рублей, усыпанной бриллиантами, на которой, собственно, и красовался изумруд, ювелиры взяли на прокат у частного коллекционера, который теперь совсем не в восторге от того, что оказался помимо своей воли втянут в скандал.

«Колекционер оказался влиятельным человеком и сейчас сильно зол. Якобы он не знал, для чего планируют использовать драгоценность», - приводится в публикации.

Ранее сообщалось что Хамовнический суд Москвы отказался принять иск к Анастасии Ивлеевой за организацию нашумевшей «голой» вечеринки.