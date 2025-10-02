Изумрудная свадьба: юбиляры из Павловского Посада раскрыли формулу семейного счастья

В Павловском Посаде живут уникальные супруги, чей брак стал образцом верности и семейных ценностей. Николай Михайлович и Зинаида Ефимовна Курбацкие в прошлом году отметили 55 лет совместной жизни, пишет REGIONS.

Николай Михайлович 33 года посвятил Электросети, пройдя путь от главного инженера до генерального директора, а Зинаида Ефимовна много лет работала в Росгострахе на должности заместителя начальника по экономике, за что супруг с теплотой называет ее «Главный экономист».

Спортивные достижения Николая Михайловича впечатляют не меньше профессиональных: он кандидат в мастера спорта, член сборной России по настольному теннису среди ветеранов, он участвовал в восьми чемпионатах мира и Европы, посетив десятки стран. Для душевного равновесия он практикует «тихую охоту» — грибные походы в подмосковные леса и кулинарию.

Формулой счастья пары на протяжении десятилетий были общие дела, спорт, работа и, конечно, внуки. Один из наследников этом году окончил школу с золотой медалью и поступил в МХАТ, а 16-летняя внучка получила знак «Альпинист России», покорив горы Алтая.

Пара получила юбилейную выплату в размере 6 тысяч рублей от Министерства социального развития региона.

