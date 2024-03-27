В Кузбассе врачи спасли ребенка, который стал примагничивать к себе предметы

Ребенок из Кузбасса почувствовал себя плохо после взаимодействия с опасной игрушкой. Вскоре после этого он стал примагничивать к себе некоторые предметы. Врачи смогли помочь юному пациенту, сообщает издание «Vse42.ru» .

Ребенка доставили в областную детскую клиническую больницу с подозрением на аппендицит. При обследованиях стало ясно, что внутри кишечника юного пациента находятся металлические шарики: врачи поняли это также потому, как примагничивались их инструменты к низу живота ребенка.

Всего в кишечнике ребенка нашли шесть инородных тел, которые раздражали стенки органа и привели к появлению свища. Из-за этого внутри образовалось нарушение проходимости: содержимое попадало в брюшную полость. Начиналось воспаление, которое при отсутствии лечения вызвало бы осложнения и даже летальный исход.

Хирурги смогли достать магнитные шарики из кишечника, восстановив его нормальное функционирование.

Ранее сообщалось, что подольские врачи спасли пациента, у которого было отрицательное давление в носу.