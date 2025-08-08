Изувеченную семьей девочку без ногтей нашли на трассе

Девочку десяти лет нашли изувеченной на одной из трасс в США. Трагическая история Ребекки Баптист, как пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на Mirror, потрясла страну, когда вскрылись подробности о ее семье.

Девочка, найденная без сознания на трассе в Аризоне, умерла через три дня в больнице. Осмотр выявил явные следы систематических пыток: многочисленные синяки и отсутствие ногтей на ногах.

Полиция установила личность ребенка — это Ребекка Баптист, поведение которое давно настораживало учителей. По их словам, девочка умоляла не отправлять ее домой, а также всегда носила кофты даже в жару. Вероятно, так ребенок скрывал побои.

Администрация школы при этом 12 раз обращалась в департамент безопасности детей (DCS), но лишь один сигнал был признан достаточным для проверки. Это позволило родителям Ребекки продолжать жуткие пытки и издеваться над ней. В DCS аргументировали игнорирование тем, что большинство обращений не соответствовали критериям для возбуждения дела.

Теперь расследование начнут так или иначе, чтобы установить, действительно ли семья была причастна к издевательствам, и кто прервал жизнь ребенка на самом деле. Пока полиция арестовала отца девочки и его сожительницу. Им грозит пожизненное заключение.

Ранее сообщалось, что украинская модель потеряла память о семье после треш-вечерники и избиения в Дубае.