Извещатель пищал, а кот кричал: их дуэт спас многодетную мать и детей от пожара в Пушкино

В подмосковном Пушкино домашний кот стал соавтором спасения многодетной семьи при начавшемся пожаре. Инцидент произошел ранним утром 30 января в частном доме, сообщает REGIONS .

По данным отдела надзорной деятельности, первым признаком опасности стал звук сработавшего автономного пожарного извещателя. Однако именно кот, любимец семьи, усилил сигнал тревоги, начав громко и настойчиво мяукать. Это разбудило многодетную мать, которая быстро подняла детей, и все вместе они успели покинуть горящее здание.

Прибывшие пожарные расчеты оперативно локализовали и ликвидировали возгорание. Несмотря на то, что дом получил значительные повреждения, человеческих жертв удалось избежать. Спасатели подчеркнули, что этот случай наглядно демонстрирует важность установки пожарных извещателей, особенно в домах, где проживают дети.

В Главном управлении МЧС России по Московской области напомнили правила установки таких устройств: их следует размещать на потолке в центре комнаты или на стене недалеко от потолка. Установку должны проводить квалифицированные специалисты. Основными причинами зимних пожаров остаются неисправности отопительных систем, нарушение правил их размещения и эксплуатации.

Ранее сообщалось, что против пилота, спасшего больше ста человек и посадившего самолет в поле, завели дело.