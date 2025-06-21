«Известия»: многодетным могут в два раза поднять выплату на погашение ипотеки

Для семей с большим количеством детей размер выплаты на погашение ипотечного кредита может быть увеличен вдвое, до 900 тысяч рублей. Об этом в беседе с «Известиями» на Петербургском международном экономическом форуме 2025 рассказал Анатолий Аксаков, председатель комитета Государственной Думы по финансовому рынку.

По словам собеседника журналистов, соответствующий проект закона уже внесен в Госдуму на рассмотрение парламентариев.

«Я думаю, при рассмотрении проекта бюджета следующего года уже новая цифра появится, и выплату на погашение ипотеки многодетным поднимут до 900 тысяч», — сказал Аксаков.

Он отметил, что положение дел в сфере демографии в государстве требует принятия стимулирующих мер. В Российской Федерации для этого была разработана масштабная программа, направленная на поддержку рождаемости, которая включает в себя предоставление материнского капитала.

Программа семейных инвестиций может быть запущена уже в 2026 году. Депутат предположил, что законопроект, регулирующий новый способ использования материнского капитала, может быть представлен до конца нынешнего года.

«Думаю, даже осенью мы начнем рассматривать законопроекты о запуске семейных инвестиций», — сказал Аксаков.

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