«Известия»: семьям в России предложили возвращать 30% от стоимости аренды квартиры

В России хотят ввести компенсацию за аренду жилья семейным парам, которые прожили вместе в официально зарегистрированном браке более трех лет, сообщает газета «Известия». Для этого предлагается ввести субсидию в размере 30%, предложение поступило от крупных риэлторских компаний, инициатива получила поддержку от «Народного фронта».

В сообщении газеты уточняется, что компенсация может произойти в результате возврата подоходного налога, который выплачивался ранее, или за счет сокращения ставки для этих пар на время аренды жилья. Аналитик «Народного фронта» Павел Склянчук отметил, что налоговые вычеты по съему квартир могут стать стимулом для повышения рождаемости в стране.

«Молодые семьи могут позволить себе съехать от родителей, для других повысится трудовая мобильность за счет близости к месту работы», — считает он.

Помимо этого, семьи смогут быстрее накопить средства для покупки квартиры в ипотеку, добавил Склянчук.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил четко отслеживать направленность бизнеса, который работает в жилых помещениях.