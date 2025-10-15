«Известия»: в ноябре изменится график выплат детских и пенсионных пособий

Из-за праздничных дней в ноябре изменится график выплаты детских пособий и пенсий. Об этом сообщили Пенсионный фонд и Социальный фонд России, пишет издание «Известия».

Единое пособие и выплаты на детей до трех лет будут начислены 1 ноября, а не 3 ноября, как это планировалось ранее.

«Перенос выходных выглядит так: 1 ноября — рабочий день, а 3 ноября — выходной, поэтому социальные выплаты придут досрочно, 1 ноября, чтобы граждане могли подготовиться к праздникам», — уточнили в СФР.

Также и пенсии, которые обычно перечисляются россиянам числа, будут выплачены заранее.Помимо прочего, в ноябре пересчитают пенсии для тех, кому в октябре исполнилось 80 лет. Им назначат увеличенную фиксированную выплату — 17 815 рублей вместо прежних 8 907 рублей. Автоматически пересчитают пенсии и тем, кто получает северные надбавки, а также тем, кто работал в особых условиях.

