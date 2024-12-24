Известная артистка подарила особенным детям из Подмосковья новогодний праздник

Телеведущая и актриса Елена Север подарила юным жителям Московской области новогоднее настроение, устроив благотворительное праздничное мероприятие. Главными гостями стали дети-инвалиды и ребята, родители которых участвовали в СВО, а также сами служащие.

Мероприятие стало уже традиционным. На сей раз его провели в Дмитрове на зооферме Шихово. Маленькие гости смогли поближе познакомиться с кроликами, кенгуру, щенками хаски, оленями и другими животными. Группы из детей сопровождала певица Елена Север и ее команда.

Ребятам провели насыщенную программу при участии Снегурочки и Деда Мороза. Всех напоили чаем и угощениями, вручили подарки на память и покатали на санях, запряженных оравой хаски.

«Мне кажется, что праздник удался, и все детки счастливы. И от этого я сама становлюсь счастливее. Мы каждый год проводим подобные мероприятия, и многие дети просто растут на моих глазах», – поделилась телеведущая.

Примечательно, что на празднике собрались не только дети, но и взрослые, участники спецоперации. Они поблагодарили Елену Север и ее команду за праздник, а также вручили певице шеврон и нагрудный знак.

Отметим, что Елена Север — частая звездная участница амбициозных проектов «Русской Медиагруппы». Певица несколько лет организует праздники, в том числе продвигает добрые акции для нуждающихся.

Ранее сообщалось, что дети и взрослые из Подмосковья стали участниками фестиваля-конкурса «Браво, артист» в Москве.