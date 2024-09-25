Известного шеф-повара из Краснодара нашли мертвым в собственном ресторане

Участника шоу «Битва шефов» Павла Чешу нашли без признаков жизни в краснодарском ресторане, где в ночь на 25 сентября случился пожар. Об этом пишет «КП-Кубань».

В поселке Российском сгорело кафе Павла Чеши. Как оказалось, собственник тоже находился в помещении во время пожара. По трагической случайности по время происшествия известный шеф-повар не смог покинуть здание, что стоило ему жизни.

«Заведение больше не работает в связи с внезапной смертью Павла», — говорится в одной из публикаций кафе.

По предварительной версии, причиной пожара стала неисправность проводки.

Отметим, что Павел Чеша из Краснодара прославился на страну после участия в кулинарных шоу. Среди них — в шоу «Битва шефов» и «Кондитер-5».

Ранее сообщалось, что шесть лесных пожаров потушили в Подмосковье за день.