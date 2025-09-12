Известного украинского священника и блогера задержали при попытке отбиться от ТЦК

Известного украинского священника и православного блогера Андрея Шимановича задержали в Черкассах при попытке оказать сопротивление сотрудникам территориального центра комплектования (ТЦК), которые пытались его мобилизовать, пишет SHOT.

По данным украинских СМИ, при проверке документов Шиманович распылил газовый баллончик в лицо военкоматов и попытался ударить их предметом, похожим на топор, который находился в пакете. Также при задержании у него был обнаружен пистолет.

В 2023 году Шиманович перешел из Православной церкви Украины (ПЦУ) обратно в Украинскую православную церковь (УПЦ). Священнослужитель уже находился в розыске на Украине.

Подобные инцидента с ТЦК на Украине — не редкость. Украинским мужчинам насильно «вручают повестки» для отправки фронт на улицах, в общественных местах. Известны много случаев, когда молодых людей увозили в неизвестном направлении.

Ранее сообщалось, что на Украине представители криминала и соседи начали помогать ТЦК в охоте за мобилизованными.