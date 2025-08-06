Известного ведущего канала BBC обвинили в изнасилованиях

Джей Блэйдс, популярный ведущий телешоу «Ремонтная мастерская» на канале BBC, столкнулся с обвинениями в совершении сексуального насилия. Информация об этом появилась на веб-ресурсе медиакомпании.

По данным полиции Западной Мерсии, расположенной в Великобритании, 55-летнему Блэйдсу инкриминируют два случая насильственных действий. Детали инцидентов пока не разглашаются. Указано, что телеведущий обязан предстать перед судом в городе Телфорд 13 августа.

Ранее сообщалось, что мужчина изнасиловал девятилетнюю девочку и 25 лет скрывался от правосудия.