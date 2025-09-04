Известные мелодии заменят звонки в школах российского региона

В школах Томской области обычные звонки заменили известными мелодиями российских исполнителей. Об этом сообщила администрация региона на своем официальном сайте.

Отмечается, что замена стандартных сигналов о начале и конце уроков реализуется в рамках проекта «Мелодии вместо звонков». Проект, который стартовал с нового учебного года, уже получил положительные отзывы от учащихся и педагогического состава.

Так, в течение сентября в школьных коридорах прозвучат пять мелодий, включая песни «Первоклашки» Станислава Минакова, «Солнечный свет» Ольги Ольховой, «Моя столица» Алены Максимовой, «Шаг вперед» Ивана Орехова и «Азбука» Наталии Осошник и Александра Церпяты.

Проект предусматривает ежемесячную ротацию музыкального репертуара в течение 2025—2026 учебного года, при этом все композиции тематически привязаны к праздничным событиям и датам.

Как отметили в администрации, особенностью проекта является участие известных исполнителей и музыкантов современной российской эстрады, которые предоставляют свои произведения для школьных звонков. Кроме того, тематическими партнерами проекта выступают победители всероссийских фестивалей и конкурсов.

Ранее стало известно, что в российских школах будут изучать современные патриотические песни популярных исполнителей.