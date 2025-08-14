Известный американский комик Марио Брэдли получил пулю в спину и угодил в инвалидную коляску

Известный комик Марио Брэдли, более известный под псевдонимом Grove Hero, был ранен во время своего тура. Он получил ранение в спину, после чего оказался в инвалидном кресле. Об этом сообщила радиостанция ABC 11.

Брэдли был ранен в перестрелке, которая завязалась на парковке у торгового центра в городе Шарлотт, штат Северная Каролина. Пуля угодила ему в спину. Помимо юмориста, там же были ранены еще двое людей. Сам он пытается сохранять бодрость духа, несмотря на то что ему пришлось временно передвигаться исключительно в инвалидном кресле.

Артист не планирует прерывать серию своих концертов из-за раны. Он уже дал очередное выступление, выехав на сцену в коляске. Grove Hero заявил, что планирует полностью восстановиться в течение нескольких недель, чтобы начать снова свободно ходить.

