Известный боец ММА попал в перечень террористов и экстремистов

Им оказался 32-летний спортсмен Ильяс Якубов. Соответствующая информация была опубликована на сайте Росфинмониторинга.

Российское ведомство добавило имя бойца смешанных единоборств Ильяса Якубова в перечень террористов и экстремистов. Он обвиняется по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ из-за публичного оправдания терроризма в социальных сетях.

Речь идет о видеоролике, который находился в открытом доступе. В результате Ильяс Якубов был объявлен в федеральный розыск. Позже сотрудники правоохранительных органов задержали его в одном из столичных аэропортов по прилете из ОАЭ.

В народе спортсмена называют «Шалинским волком». Ильяс Якубов получил его из-за того, что родился в городе Шали, расположенном в Чеченской Республике.

Ранее бывший боец UFC Мухаммад Мокаев попал в аварию вместе с другом.